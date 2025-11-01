Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Medizin Uchtspringe und Kreveser SV am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

Stendal/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SV Medizin Uchtspringe und dem Kreveser SV mit einem Unentschieden.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Marcel Brinkmann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

1:1 im Duell zwischen SV Medizin Uchtspringe und Kreveser SV – Minute 45+2

In Spielminute 45 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Medizin Uchtspringe kassierte einmal Gelb.

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der rettende Treffer für den Kreveser SV, als Rudolph Paul Rosenkranz den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Kreveser Team erzielte (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Kreveser SV

SV Medizin Uchtspringe: Schulz – Schadow, Wolter, Bosse, Stoppa, Adam, Langer (58. G. Gerhardt), Nabizade, Brinkmann, Klukas, Pagels

Kreveser SV: Bergmann – Thomsen, Präbke, Rosenkranz, Döring (88. Riemann), Pieper, Rathke, Rosenkranz, Kiebach, Nitzsche (73. Bittner), Zimmermann

Tore: 1:0 Marcel Brinkmann (24.), 1:1 Rudolph Paul Rosenkranz (45.+2); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Bierstedt, Willi Böhme; Zuschauer: 87