Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erreichte der Gastgeber SV Liesten 22 gegen den SV Viktoria Uenglingen ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Salzwedel/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Liesten 22 und SV Viktoria Uenglingen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 50 Zuschauer waren im Waldstadion Liesten live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Der SV Liesten 22 sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – SV Viktoria Uenglingen

SV Liesten 22: Fedea – Paul, Subke (67. M. J. Czaplinski), H. Glameyer, Müller, Langer, H. Glameyer, Luckmann (67. Hackfurt), O. A. Czaplinski, V. B. Mateev (90. F. B. Mateev), Koneczek (85. Beck)

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Paulsen, Dräger (90. Seyer), Hunnius, Jandt, Bierstedt, Hunnius, Ahrendt, Pfeiffer, Ahrendt, Hunnius

; Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Ralf Krause, Mia Lübke; Zuschauer: 50