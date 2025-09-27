weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ergebnis 6. Spieltag: Duell zwischen SV Liesten 22 und SV Viktoria Uenglingen endet unentschieden 0:0

Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erreichte der Gastgeber SV Liesten 22 gegen den SV Viktoria Uenglingen ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Aktualisiert: 28.09.2025, 02:51

Salzwedel/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Liesten 22 und SV Viktoria Uenglingen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 50 Zuschauer waren im Waldstadion Liesten live dabei.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr
  • Austragungsort: Salzwedel
  • Wettbewerb: Landesklasse 1
  • Spieltag: 6

SV Liesten 22 und SV Viktoria Uenglingen im Gleichstand – 0:0

Der SV Liesten 22 sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – SV Viktoria Uenglingen

SV Liesten 22: Fedea – Paul, Subke (67. M. J. Czaplinski), H. Glameyer, Müller, Langer, H. Glameyer, Luckmann (67. Hackfurt), O. A. Czaplinski, V. B. Mateev (90. F. B. Mateev), Koneczek (85. Beck)
SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Paulsen, Dräger (90. Seyer), Hunnius, Jandt, Bierstedt, Hunnius, Ahrendt, Pfeiffer, Ahrendt, Hunnius
; Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Ralf Krause, Mia Lübke; Zuschauer: 50