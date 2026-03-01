Fußball-Landesklasse 1: An diesem Wochenende hat der SV 51 Langenapel im heimischen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den Burger BC 08 I unterlag das Team von Sascha Göpfert mit 0:5 (0:1).

Salzwedel/MTU. Vor 116 Zuschauern hat sich das Team von Sascha Göpfert mit 0:5 (0:1) gegen Burg geschlagen geben müssen.

Denis Neumann (Burger BC 08 I) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 45, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Eddie Siebert (54.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Pascal Thiede traf in Minute 56 und Marc-Andre Jürgen in Minute 58. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV 51 Langenapel steckte zweimal Gelb ein.

Am Ende des Duells sollte es dem Burger BC 08 I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Erik Teege den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (90.+3). Damit war der Triumph der Burger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Burger BC 08 I

SV 51 Langenapel: Schmidt – Roloff, Peters, Steding, Beneke, Schulz (77. Atah), Neuling, Stolz (79. Olfermann), Pokorny (65. Bromann), Afanasew, Roese (87. Kamga Kamno)

Burger BC 08 I: Klötzer – Thiede (62. Kersten), Schlitte (62. Lichtenberg), Neumann, Jürgen, Engel (46. Schulz), Siebert, Saage (46. Teege), Wehrmann, Gramelsberger, Grisgraber (62. Rusche)

Tore: 0:1 Denis Neumann (45.), 0:2 Eddie Siebert (54.), 0:3 Pascal Thiede (56.), 0:4 Marc-Andre Jürgen (58.), 0:5 Erik Teege (90.+3); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Andreas Pickert; Zuschauer: 116