Fußball-Landesklasse 1: Mit einem beeindruckenden 5:1 (5:0) ging der Burger BC 08 I von Coach Tim Kolzenburg aus dem Kräftemessen mit dem Kreveser SV vom Platz.

Burg/MTU. Die Burger haben am Samstag dem Rivalen aus Krevese überlegene fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (5:0) gingen sie vom Platz.

Pascal Thiede traf für den Burger BC 08 I in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Denis Neumann (22.) erzielt wurde.

Minute 22: Burger BC 08 I führt mit zwei Toren

Dann verbuchten die Burger einen zusätzlichen Erfolg. David Bartel versenkte den Ball in der 23. Spielminute, gefolgt von Eddie Siebert (33.). Zu all dem Jammer lenkte der Kreveser den Ball in der 45. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Ben Döring, den Ball ins Netz zu befördern und den Krevesern noch ein ehrenrettendes Tor zu verschaffen (48.). In Spielminute 67 handelte sich der Burger BC 08 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – Kreveser SV

Burger BC 08 I: Klötzer – Thiede (74. Kersten), Saage (66. Wegner), Bartel (66. Rusche), Gramelsberger (46. Wehrmann), Siebert, Jürgen, Engel, Parpart (74. Teege), Grisgraber, Neumann

Kreveser SV: Bergmann – Zimmermann, Rathke, Riemann (46. Bittner), Pieper (57. Präbke), Rosenkranz, Engelfried, Nitzsche, Rosenkranz, Döring, Thomsen

Tore: 1:0 Pascal Thiede (14.), 2:0 Denis Neumann (22.), 3:0 David Bartel (23.), 4:0 Eddie Siebert (33.), 5:0 Christian Rosenkranz (45.), 5:1 Ben Döring (48.); Zuschauer: 158