In der Fußball-Landesklasse 1 kassierte der TuS Wahrburg am Wochenende eine bittere Pleite gegen den Burger BC 08 I und ging 1:7 (0:3) vom Platz.

Stendal/MTU. Die 39 Zuschauer auf dem Sportplatz Wahrburg - Platz 1 haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber TuS Wahrburg ein ernüchterndes 1:7 (0:3) einstecken musste.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Xaver Parpart für Burg traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Denis Neumann den Ball ins Netz.

TuS Wahrburg gerät 0:2 ins Hintertreffen – 25. Minute

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Lukas Henschel. Pascal Thiede konnte in Minute 45+2 einnetzen, Vincent Schlitte in Minute 50 und Neumann legte in Minute 68 und 69 nach. Es sah nicht gut aus für den TuS Wahrburg. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 34 noch, die Ehre der Stendaler zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 6:1 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Luca Jannes Schulz (Burg) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 7:1 gingen die Burger als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich der TuS Wahrburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – Burger BC 08 I

TuS Wahrburg: Henschel – Burghard, Assmann, Schlegel, Weikert, Wennrich (80. Mohamad Ababaker), Heim, Schnee, Klipp, Leppin (63. Schulz), Heyder

Burger BC 08 I: Klötzer – Rusche (55. Schulz), Wehrmann, Thiede (55. Kersten), Jürgen, Schlitte, Saage (71. Baas), Neumann (79. Lichtenberg), Engel, Grisgraber, Parpart

Tore: 0:1 Xaver Parpart (3.), 0:2 Denis Neumann (25.), 0:3 Pascal Thiede (45.+2), 0:4 Vincent Schlitte (50.), 0:5 Denis Neumann (68.), 0:6 Denis Neumann (69.), 1:6 Pascal Wennrich (74.), 1:7 Luca Jannes Schulz (88.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Elfi Schwander, Lucas Becker; Zuschauer: 39