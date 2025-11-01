Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Medizin Uchtspringe und Kreveser SV am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

Stendal/MTU. Mit einem Remis sind der SV Medizin Uchtspringe und der Kreveser SV am Samstag vom Platz gegangen. 87 Zuschauer sahen das Spiel in der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe.

Marcel Brinkmann (SV Medizin Uchtspringe) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

SV Medizin Uchtspringe und Kreveser SV – 1:1 in Minute 45+2

In Spielminute 45 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Medizin Uchtspringe steckte einmal Gelb ein.

Der rettende Treffer für den Kreveser SV fiel kurz nach dem Seitenwechsel. Zwei Minuten nach Anstoß gelang es Rudolph Paul Rosenkranz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kreveser zu erlangen (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Kreveser SV

SV Medizin Uchtspringe: Schulz – Pagels, Wolter, Nabizade, Langer (58. G. Gerhardt), Adam, Schadow, Brinkmann, Klukas, Bosse, Stoppa

Kreveser SV: Bergmann – Zimmermann, Döring (88. Riemann), Präbke, Kiebach, Rosenkranz, Nitzsche (73. Bittner), Rosenkranz, Thomsen, Pieper, Rathke

Tore: 1:0 Marcel Brinkmann (24.), 1:1 Rudolph Paul Rosenkranz (45.+2); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Bierstedt, Willi Böhme; Zuschauer: 87