Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Liesten 22 und SV Viktoria Uenglingen am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

Salzwedel/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Liesten 22 und SV Viktoria Uenglingen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 50 Fußballfans waren im Waldstadion Liesten live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Die Salzwedeler sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – SV Viktoria Uenglingen

SV Liesten 22: Fedea – H. Glameyer, H. Glameyer, Paul, Langer, O. A. Czaplinski, Subke (67. M. J. Czaplinski), Müller, Luckmann (67. Hackfurt), Koneczek (85. Beck), V. B. Mateev (90. F. B. Mateev)

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Jandt, Hunnius, Hunnius, Pfeiffer, Ahrendt, Bierstedt, Dräger (90. Seyer), Ahrendt, Hunnius, Paulsen

; Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Ralf Krause, Mia Lübke; Zuschauer: 50