Ein 5:5 (3:3)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV 51 Langenapel und SV Liesten 22 am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

Salzwedel/MTU. Am Sonntag haben sich der SV 51 Langenapel und der SV Liesten 22 ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:5 (3:3).

Gleich nach Spielstart schoss Marcel Peters das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Paul Langer (18.) erzielt wurde.

Minute 18 SV 51 Langenapel auf Augenhöhe mit SV Liesten 22 – 1:1

Unentschieden. Die Salzwedeler schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Marcel Peters traf in Minute 29 ein weiteres Mal. So leicht ließen sich die Salzwedeler aber nicht unterkriegen. Mit einem Doppelpack von Steven Beck zog der SV Liesten 22 an den Gegnern vorbei. Es wollte den Liestenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Peters schoss und traf in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit, gefolgt von Jan-Hendrik Bromann (48.). Die Salzwedeler nahmen aber nochmal Anlauf. Beck traf in Minute 52, gefolgt von Lucas Müller (60.). Spielstand 5:4 für den SV Liesten 22.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

In der 76. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV 51 Langenapel musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Florian Roese, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Salzwedeler zu erreichen (87.). Die Gegner vom SV Liesten 22 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Salzwedeler sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – SV Liesten 22

SV 51 Langenapel: Schmidt – Vierke, Afanasew (58. Scheuner), Schulz, Meyer, Bromann, Roese, Neuling (63. Stappenbeck), Roloff (86. Atah), Peters, Steding (74. Glaetzer)

SV Liesten 22: Kummert – Mateev, Zurleit (7. Czaplinski), Glameyer, Beck, Glameyer (69. Saliho), Langer, Hackfurt (46. Müller), Bastian (46. Subke), Koneczek, Czaplinski (53. Paul)

Tore: 1:0 Marcel Peters (7.), 1:1 Paul Langer (18.), 2:1 Marcel Peters (29.), 2:2 Steven Beck (33.), 2:3 Steven Beck (35.), 3:3 Marcel Peters (45.+1), 4:3 Jan-Hendrik Bromann (48.), 4:4 Steven Beck (52.), 4:5 Lucas Müller (60.), 5:5 Florian Roese (87.); Schiedsrichter: Elfi Schwander (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Leon-Pascal Horak; Zuschauer: 191