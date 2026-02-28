Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

Begegnung von Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne endet unentschieden 0:0

Stendal/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne mit einem torlosen 0:0 (0:0). 67 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Möringen live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Möringer Sportverein gleichauf mit SG Letzlingen / Potzehne – 0:0

Der Möringer Sportverein sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SG Letzlingen / Potzehne

Möringer Sportverein: Bauer – Lauck, Siegert, Rosentreter, F. M. Köppe (84. Dzierma), Bünnig, Hutsu, Müller, Berr (74. Bade), Schönburg, M. Köppe (80. Kuschmider)

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Engler, Bock, Saluck, Krehl (84. Borchert), Benecke (67. Schlamann), Daries (67. Daries), Schulze, Mertens, Mertens, Wiegmann (61. Bock)

; Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Matteo Heuer, Gino Loock; Zuschauer: 67