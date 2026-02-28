Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erzielte der Gastgeber Möringer Sportverein gegen die SG Letzlingen / Potzehne ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Begegnung von Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne endet mit Remis 0:0

Stendal/MTU. Auf dem Sportplatz Möringen haben 67 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem Möringer Sportverein und der SG Letzlingen / Potzehne verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Der Möringer Sportverein sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SG Letzlingen / Potzehne

Möringer Sportverein: Bauer – Rosentreter, Lauck, Berr (74. Bade), Hutsu, Bünnig, M. Köppe (80. Kuschmider), F. M. Köppe (84. Dzierma), Müller, Schönburg, Siegert

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Saluck, Krehl (84. Borchert), Bock, Benecke (67. Schlamann), Daries (67. Daries), Mertens, Engler, Wiegmann (61. Bock), Schulze, Mertens

; Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Matteo Heuer, Gino Loock; Zuschauer: 67