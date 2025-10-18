Salzwedel/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I und der Möringer Sportverein am Samstag 8:5 (6:3) getrennt.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Maximilian Eisert das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Lucas Mayer (11.) erzielt wurde.

1:1 für SV Eintracht Salzwedel 09 I und Möringer Sportverein – 11. Minute

Gleichstand. Die Salzwedler revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Maximilian Eisert schoss und traf in der 14. Spielminute noch einmal. So leicht ließen sich die Möringerer jedoch nicht abhängen. Mit einem Doppelpack von Niklas Wendt zog der Möringer Sportverein e.V. an den Gegnern vorbei. Die Salzwedler nahmen aber nochmal Anlauf. Hishyar Wazar Hasan verschaffte seinem Team vier weitere Tore (29., 30., 40., 43.). Die Möringerer nahmen aber nochmal Anlauf. Christopher Schilling versenkte den Ball in Spielminute 59. Brenzlich wurde die Situation für die Salzwedler nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 7:4 aus. Ahmad Al Khelef schoss und traf in der 62. Minute. Es wollte den Salzwedelern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Paul Schönburg schoss und traf in der 74. Minute. Spielstand 7:5 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Philip Müller den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 8:5 festigte (87.). Damit war der Triumph der Salzwedler entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (89.). Die Salzwedler sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Möringer Sportverein

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Rostin – Eisert, Hentschel, Burdack, Wulff (67. Bertkow), P. Müller, Stolz (85. A. Müller), Nowak, Grabowski (67. Gille), Wazar Hasan, Al Khelef

Möringer Sportverein: Bauer – Bünnig, Schönburg, Bade, Kumpe, Siegert, Schilling, Eggert, Dzierma, Wendt, Mayer (46. Kuschmider)

Tore: 1:0 Maximilian Eisert (1.), 1:1 Lucas Mayer (11.), 2:1 Maximilian Eisert (14.), 2:2 Niklas Wendt (15.), 2:3 Niklas Wendt (16.), 3:3 Hishyar Wazar Hasan (29.), 4:3 Luca Nowak (30.), 5:3 Hishyar Wazar Hasan (40.), 6:3 Luca Nowak (43.), 6:4 Christopher Schilling (59.), 7:4 Ahmad Al Khelef (62.), 7:5 Paul Schönburg (74.), 8:5 Philip Müller (87.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Daniel Fischer, Julia Kopecki; Zuschauer: 186