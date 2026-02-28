Fußball-Landesklasse 1: Mit einem unglaublichen 8:0 (5:0) fegte das Team des SV Eintracht Salzwedel 09 I den SSV 80 Gardelegen II am Samstag vom Platz.

Salzwedel/MTU. Die Salzwedler haben am Samstag dem Rivalen aus Gardelegen ganze acht Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 8:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Luca Nowak das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Die Salzwedler legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Maximilian Eisert der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (12.).

Minute 12: SV Eintracht Salzwedel 09 I führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Gian Grabowski traf in Minute 13, Nowak in Minute 17, Marius Wulff in Minute 40, Hishyar Wazar Hasan in Minute 52 und Nowak in Minute 79. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Nowak den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 8:0 erweiterte (88.). Damit war der Triumph der Salzwedler gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SSV 80 Gardelegen II

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Grabowski, Wazar Hasan, Hentschel, Eisert (59. Krietsch), Wulff, Burdack, Krubert (59. Thaute), Nowak, Stolz, Kreitz

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Wannagat, Wolter, Zausch (59. Houssemeddine), Kurpiers, Wulfänger, Osmers, Lübke, Bergener, Steindorf, Peters (46. Kuthe)

Tore: 1:0 Luca Nowak (2.), 2:0 Maximilian Eisert (12.), 3:0 Gian Grabowski (13.), 4:0 Luca Nowak (17.), 5:0 Marius Wulff (40.), 6:0 Hishyar Wazar Hasan (52.), 7:0 Luca Nowak (79.), 8:0 Luca Nowak (88.); Schiedsrichter: Marvin Marmulla (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Cedric Kahl; Zuschauer: 184