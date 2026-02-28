Der 1. FC Lok Stendal II unter Leitung von Coach Steffen Peters feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Liesten 22 mit einem 6:2 (4:1) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Stendal/MTU. Der 1. FC Lok Stendal II und der SV Liesten 22 haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 6:2 (4:1).

Rosario Schulze (1. FC Lok Stendal II) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Stendaler legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Yurii Matiiv der Torschütze (17.).

1. FC Lok Stendal II führt in Minute 17 mit 2:0

Dann verbuchten die Stendaler noch einen Erfolg. Matvii Kovalov schoss und traf in Minute 27 ein weiteres Mal, gefolgt von Rosario Schulze (36.). Dann gelang es den Salzwedelern, die Dominanz der Stendaler nochmal herauszufordern. Moritz Hackfurt versenkte den Ball in der 44. Minute. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Stendalern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Kovalov versenkte den Ball in der 55. Minute, gefolgt von Jannes Grigo (69.). Spielstand 6:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Nick Danny Luckmann den Ball über die Torlinie bugsierte (86.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Salzwedeler aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Liesten 22

1. FC Lok Stendal II: Günther (46. Ranke) – Kovalov (66. Bordizhenko), Grigo, F. Schulze (63. Schreiber), Balliet, Handge (46. Klautzsch), Becker, Matiiv (71. Henning), R. Schulze, Borkenhagen, Stark

SV Liesten 22: Fedea – Luckmann, Glameyer, Koneczek, Langer, Glameyer, Müller, Hackfurt (59. Zurleit), Beutel, Subke, Paul

Tore: 1:0 Rosario Schulze (6.), 2:0 Yurii Matiiv (17.), 3:0 Matvii Kovalov (27.), 4:0 Rosario Schulze (36.), 4:1 Moritz Hackfurt (44.), 5:1 Matvii Kovalov (55.), 6:1 Jannes Grigo (69.), 6:2 Nick Danny Luckmann (86.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Tobias Kramer; Zuschauer: 65