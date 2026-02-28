Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 erzielten Steffen Peters und sein Team 1. FC Lok Stendal II gegen den SV Liesten 22 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:2 (4:1) wider.

Stendal/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der 1. FC Lok Stendal II und der SV Liesten 22 am Samstag 6:2 (4:1) getrennt.

Gleich nach Anpfiff schoss Rosario Schulze das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Die Stendaler legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Yurii Matiiv der Torschütze (17.).

Dann konnte Stendal noch einen Erfolg verbuchen. Matvii Kovalov versenkte den Ball in der 27. Spielminute noch einmal, gefolgt von Rosario Schulze (36.). Dann schafften es die Salzwedeler, die Dominanz der Stendaler nochmal herauszufordern. Moritz Hackfurt schoss und traf in der 44. Spielminute. Der 1. FC Lok Stendal II ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Kovalov versenkte den Ball in der 55. Spielminute, gefolgt von Jannes Grigo (69.). Spielstand 6:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Nick Danny Luckmann, den Ball ins Netz zu befördern (86.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Liesten 22

1. FC Lok Stendal II: Günther (46. Ranke) – F. Schulze (63. Schreiber), Balliet, Kovalov (66. Bordizhenko), R. Schulze, Borkenhagen, Grigo, Becker, Handge (46. Klautzsch), Stark, Matiiv (71. Henning)

SV Liesten 22: Fedea – Koneczek, Paul, Glameyer, Subke, Müller, Luckmann, Glameyer, Hackfurt (59. Zurleit), Beutel, Langer

Tore: 1:0 Rosario Schulze (6.), 2:0 Yurii Matiiv (17.), 3:0 Matvii Kovalov (27.), 4:0 Rosario Schulze (36.), 4:1 Moritz Hackfurt (44.), 5:1 Matvii Kovalov (55.), 6:1 Jannes Grigo (69.), 6:2 Nick Danny Luckmann (86.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Tobias Kramer; Zuschauer: 65