Stendal/MTU. Der 1. FC Lok Stendal II und der SV Liesten 22 haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 6:2 (4:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Rosario Schulze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Die Stendaler legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Yurii Matiiv der Torschütze (17.).

Dann verbuchten die Stendaler einen zusätzlichen Erfolg. Matvii Kovalov versenkte den Ball in der 27. Spielminute noch einmal, gefolgt von Rosario Schulze (36.). Dann gelang es den Salzwedelern, die Dominanz der Stendaler nochmal herauszufordern. Moritz Hackfurt traf in der 44. Minute. Brenzlich wurde es für die Stendaler nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 5:1 aus. Kovalov schoss und traf in der 55. Spielminute, gefolgt von Jannes Grigo (69.). Spielstand 6:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Nick Danny Luckmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (86.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Salzwedeler aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Liesten 22

1. FC Lok Stendal II: Günther (46. Ranke) – Matiiv (71. Henning), Stark, Kovalov (66. Bordizhenko), R. Schulze, Grigo, Borkenhagen, F. Schulze (63. Schreiber), Handge (46. Klautzsch), Balliet, Becker

SV Liesten 22: Fedea – Müller, Beutel, Luckmann, Langer, Glameyer, Koneczek, Paul, Glameyer, Hackfurt (59. Zurleit), Subke

Tore: 1:0 Rosario Schulze (6.), 2:0 Yurii Matiiv (17.), 3:0 Matvii Kovalov (27.), 4:0 Rosario Schulze (36.), 4:1 Moritz Hackfurt (44.), 5:1 Matvii Kovalov (55.), 6:1 Jannes Grigo (69.), 6:2 Nick Danny Luckmann (86.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Tobias Kramer; Zuschauer: 65