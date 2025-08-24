Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erreichte der Heimverein SV 51 Langenapel gegen den SV Liesten 22 ein 5:5 (3:3)-Unentschieden.

Salzwedel/MTU. Am Sonntag haben sich der SV 51 Langenapel und der SV Liesten 22 ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:5 (3:3).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Marcel Peters für Langenapel traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Salzwedeler konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Paul Langer der Torschütze (18.).

SV 51 Langenapel Kopf an Kopf mit SV Liesten 22 – 1:1 in Minute 18

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Salzwedeler legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Marcel Peters versenkte den Ball in Minute 29 ein weiteres Mal. Die Salzwedeler nahmen aber nochmal Anlauf. Mit einem Doppelpack von Steven Beck zog der SV Liesten 22 an den Gegnern vorbei. Die Salzwedeler nahmen aber nochmal Anlauf. Peters schoss und traf in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit, gefolgt von Jan-Hendrik Bromann (48.). Die Salzwedeler nahmen aber nochmal Anlauf. Beck traf in der 52. Spielminute, gefolgt von Lucas Müller (60.). Spielstand 5:4 für den SV Liesten 22.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

In der 76. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV 51 Langenapel kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Florian Roese, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Salzwedeler zu erreichen (87.). Die Gegner vom SV Liesten 22 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV 51 Langenapel rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – SV Liesten 22

SV 51 Langenapel: Schmidt – Steding (74. Glaetzer), Meyer, Roloff (86. Atah), Afanasew (58. Scheuner), Schulz, Bromann, Peters, Roese, Vierke, Neuling (63. Stappenbeck)

SV Liesten 22: Kummert – Glameyer (69. Saliho), Glameyer, Czaplinski (53. Paul), Hackfurt (46. Müller), Langer, Beck, Mateev, Zurleit (7. Czaplinski), Koneczek, Bastian (46. Subke)

Tore: 1:0 Marcel Peters (7.), 1:1 Paul Langer (18.), 2:1 Marcel Peters (29.), 2:2 Steven Beck (33.), 2:3 Steven Beck (35.), 3:3 Marcel Peters (45.+1), 4:3 Jan-Hendrik Bromann (48.), 4:4 Steven Beck (52.), 4:5 Lucas Müller (60.), 5:5 Florian Roese (87.); Schiedsrichter: Elfi Schwander (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Leon-Pascal Horak; Zuschauer: 191