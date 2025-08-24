Für den Gastgeber SV 51 Langenapel endete das Spiel gegen den SV Liesten 22 am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit einem 5:5 (3:3)-Unentschieden.

Salzwedel/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SV 51 Langenapel und der SV Liesten 22 am Sonntag 5:5 (3:3) getrennt.

Marcel Peters (SV 51 Langenapel) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Paul Langer (18.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen SV 51 Langenapel und SV Liesten 22 – 18. Minute

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Salzwedeler legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Marcel Peters traf in Spielminute 29 noch einmal. Es wollte den Langenapelern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mit einem Doppelpack von Steven Beck zog der SV Liesten 22 an den Gegnern vorbei. Die Salzwedeler blieben ihnen auf den Fersen. Peters schoss und traf in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit, gefolgt von Jan-Hendrik Bromann (48.). So einfach ließen sich die Salzwedeler jedoch nicht unterkriegen. Beck traf in der 52. Minute, gefolgt von Lucas Müller (60.). Spielstand 5:4 für den SV Liesten 22.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

In der 76. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV 51 Langenapel musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Florian Roese den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Salzwedeler Team errang (87.). Die Gegner vom SV Liesten 22 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Salzwedeler sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – SV Liesten 22

SV 51 Langenapel: Schmidt – Peters, Vierke, Roese, Steding (74. Glaetzer), Bromann, Neuling (63. Stappenbeck), Meyer, Afanasew (58. Scheuner), Schulz, Roloff (86. Atah)

SV Liesten 22: Kummert – Koneczek, Glameyer (69. Saliho), Langer, Beck, Czaplinski (53. Paul), Hackfurt (46. Müller), Glameyer, Zurleit (7. Czaplinski), Mateev, Bastian (46. Subke)

Tore: 1:0 Marcel Peters (7.), 1:1 Paul Langer (18.), 2:1 Marcel Peters (29.), 2:2 Steven Beck (33.), 2:3 Steven Beck (35.), 3:3 Marcel Peters (45.+1), 4:3 Jan-Hendrik Bromann (48.), 4:4 Steven Beck (52.), 4:5 Lucas Müller (60.), 5:5 Florian Roese (87.); Schiedsrichter: Elfi Schwander (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Leon-Pascal Horak; Zuschauer: 191