Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 errangen Michael Friedrichs und sein Team SG Letzlingen / Potzehne gegen den SV Liesten – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (4:0) wider.

Gardelegen/MTU. Die Gardeleger haben am Samstag dem Kontrahenten aus Liesten souveräne fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (4:0) gingen sie vom Platz.

Otto Leon Mertens (SG Letzlingen / Potzehne) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Maik Krehl den Ball ins Netz (12.).

SG Letzlingen / Potzehne in Minute 12 2:0 in Führung

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Marvin Lüdtke. Mertens konnte in Minute 14 erneut einnetzen und GlameyerGlameyer legte in Minute 17 nach. Es lief nicht gut für den SV Liesten. In Minute 60 schaffte es Spieler Nummer 20 mit einem Strafstoßtor noch, die Ehre der Salzwedler zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 4:1 für die SG Letzlingen / Potzehne.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Adrian Robin Daries (Letzlingen / Potzehne) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (85.). Mit 5:1 verließen die Gardeleger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV Liesten

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Daries (85. Matthies), Saluck, Knackmuß, Wiegmann, Schulze, Mertens (85. Girmann), Benecke, Krehl, Schlamann, Wernecke (76. Bock)

SV Liesten: Lüdtke – Czaplinski, Beck, Czaplinski, Zurleit, Glameyer, Mateev, Gehrke, Bresch, Hackfurt, Subke

Tore: 1:0 Otto Leon Mertens (6.), 2:0 Maik Krehl (12.), 3:0 Otto Leon Mertens (14.), 4:0 Christian Wernecke (17.), 4:1 Henning Glameyer (60.), 5:1 Adrian Robin Daries (85.); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Heiko Schulze, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 59