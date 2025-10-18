Der Burger BC 08 I unter Leitung von Trainer Tim Kolzenburg feierte ein deutliches Ergebnis über den Kreveser SV mit einem 5:1 (5:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Pascal Thiede (Burger BC 08 I) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Denis Neumann den Ball ins Netz (22.).

Die Burger erhöhten noch einmal. David Bartel schoss und traf in Spielminute 23, gefolgt von Eddie Siebert (33.). Zu all dem Jammer lenkte der Kreveser den Ball in der 45. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Ben Döring den Ball über die Torlinie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Elf aus Krevese erlangte (48.). In Spielminute 67 handelte sich der Burger BC 08 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – Kreveser SV

Burger BC 08 I: Klötzer – Parpart (74. Teege), Siebert, Bartel (66. Rusche), Jürgen, Engel, Grisgraber, Thiede (74. Kersten), Gramelsberger (46. Wehrmann), Saage (66. Wegner), Neumann

Kreveser SV: Bergmann – Thomsen, Rosenkranz, Döring, Riemann (46. Bittner), Zimmermann, Rosenkranz, Pieper (57. Präbke), Nitzsche, Engelfried, Rathke

Tore: 1:0 Pascal Thiede (14.), 2:0 Denis Neumann (22.), 3:0 David Bartel (23.), 4:0 Eddie Siebert (33.), 5:0 Christian Rosenkranz (45.), 5:1 Ben Döring (48.); Zuschauer: 158