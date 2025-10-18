Fußball-Landesklasse 1: Mit einem überzeugenden 5:1 (5:0) ging der Burger BC 08 I von Coach Tim Kolzenburg aus dem Kräftemessen mit dem Kreveser SV vom Platz.

5:1 – Burger BC 08 I in der Partie gegen Kreveser SV deutlich souverän

Burg/MTU. 5:1 (5:0) in Burg: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Tim Kolzenburg, der Burger BC 08 I, am Samstag im Tor der Gegner aus Krevese untergebracht.

Pascal Thiede (Burger BC 08 I) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Denis Neumann (22.) erzielt wurde.

Burger BC 08 I führt mit 2:0 – 22. Minute

Dann verbuchten die Burger einen weiteren Erfolg. David Bartel versenkte den Ball in der 23. Minute, gefolgt von Eddie Siebert (33.). Zu all dem Jammer lenkte der Kreveser den Ball in der 45. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Ben Döring den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Krevese erlangte (48.). In Spielminute 67 handelte sich der Burger BC 08 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – Kreveser SV

Burger BC 08 I: Klötzer – Engel, Jürgen, Parpart (74. Teege), Bartel (66. Rusche), Gramelsberger (46. Wehrmann), Neumann, Thiede (74. Kersten), Grisgraber, Saage (66. Wegner), Siebert

Kreveser SV: Bergmann – Riemann (46. Bittner), Zimmermann, Rosenkranz, Döring, Rathke, Rosenkranz, Pieper (57. Präbke), Nitzsche, Thomsen, Engelfried

Tore: 1:0 Pascal Thiede (14.), 2:0 Denis Neumann (22.), 3:0 David Bartel (23.), 4:0 Eddie Siebert (33.), 5:0 Christian Rosenkranz (45.), 5:1 Ben Döring (48.); Zuschauer: 158