Der Burger BC 08 I unter Leitung von Trainer Tim Kolzenburg feierte einen deutlichen Erfolg über den Kreveser SV mit einem 5:1 (5:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Burg/MTU. Die Burger haben am Samstag dem Gegner aus Krevese überlegene fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (5:0) gingen sie vom Platz.

Pascal Thiede (Burger BC 08 I) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Denis Neumann (22.) erzielt wurde.

22. Minute: Burger BC 08 I führt mit zwei Toren

Dann konnte Burg einen zusätzlichen Erfolg verbuchen. David Bartel versenkte den Ball in der 23. Minute, gefolgt von Eddie Siebert (33.). Zu all dem Jammer lenkte der Kreveser den Ball in der 45. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Ben Döring den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Mannschaft aus Krevese erlangte (48.). In Spielminute 67 handelte sich der Burger BC 08 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – Kreveser SV

Burger BC 08 I: Klötzer – Gramelsberger (46. Wehrmann), Thiede (74. Kersten), Siebert, Parpart (74. Teege), Neumann, Engel, Bartel (66. Rusche), Saage (66. Wegner), Grisgraber, Jürgen

Kreveser SV: Bergmann – Zimmermann, Engelfried, Thomsen, Döring, Rosenkranz, Nitzsche, Riemann (46. Bittner), Rathke, Pieper (57. Präbke), Rosenkranz

Tore: 1:0 Pascal Thiede (14.), 2:0 Denis Neumann (22.), 3:0 David Bartel (23.), 4:0 Eddie Siebert (33.), 5:0 Christian Rosenkranz (45.), 5:1 Ben Döring (48.); Zuschauer: 158