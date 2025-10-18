Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 errangen Tim Kolzenburg und sein Team Burger BC 08 I gegen den Kreveser SV – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (5:0) wider.

Burg/MTU. Die Burger haben am Samstag dem Kontrahenten aus Krevese überlegene fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (5:0) gingen sie vom Platz.

Pascal Thiede traf für den Burger BC 08 I in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Denis Neumann (22.) erzielt wurde.

Burger BC 08 I mit 2:0 vorne – 22. Minute

Dann verbuchten die Burger noch einen Erfolg. David Bartel schoss und traf in Spielminute 23, gefolgt von Eddie Siebert (33.). Zu all dem Jammer lenkte der Kreveser den Ball in der 45. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Unmittelbar darauf gelang es Ben Döring, den Ball ins Netz zu befördern und den Krevesern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (48.). In Spielminute 67 handelte sich der Burger BC 08 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – Kreveser SV

Burger BC 08 I: Klötzer – Bartel (66. Rusche), Saage (66. Wegner), Neumann, Gramelsberger (46. Wehrmann), Grisgraber, Jürgen, Thiede (74. Kersten), Siebert, Engel, Parpart (74. Teege)

Kreveser SV: Bergmann – Nitzsche, Döring, Zimmermann, Rathke, Pieper (57. Präbke), Rosenkranz, Riemann (46. Bittner), Engelfried, Rosenkranz, Thomsen

Tore: 1:0 Pascal Thiede (14.), 2:0 Denis Neumann (22.), 3:0 David Bartel (23.), 4:0 Eddie Siebert (33.), 5:0 Christian Rosenkranz (45.), 5:1 Ben Döring (48.); Zuschauer: 158