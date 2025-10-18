Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 erzielten Tim Kolzenburg und sein Team Burger BC 08 I gegen den Kreveser SV – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (5:0) wider.

Burg/MTU. Die Burger haben am Samstag dem Gegner aus Krevese ganze fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (5:0) gingen sie vom Platz.

Pascal Thiede traf für den Burger BC 08 I in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Denis Neumann den Ball ins Netz (22.).

Burger BC 08 I führt in Minute 22 mit 2:0

Dann konnte Burg noch einen Erfolg verbuchen. David Bartel versenkte den Ball in Spielminute 23, gefolgt von Eddie Siebert (33.). Zu all dem Jammer lenkte der Kreveser den Ball in der 45. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Ben Döring den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Mannschaft aus Krevese erlangte (48.). In Spielminute 67 handelte sich der Burger BC 08 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – Kreveser SV

Burger BC 08 I: Klötzer – Siebert, Bartel (66. Rusche), Engel, Jürgen, Thiede (74. Kersten), Parpart (74. Teege), Neumann, Grisgraber, Gramelsberger (46. Wehrmann), Saage (66. Wegner)

Kreveser SV: Bergmann – Zimmermann, Rosenkranz, Riemann (46. Bittner), Engelfried, Rathke, Thomsen, Döring, Rosenkranz, Pieper (57. Präbke), Nitzsche

Tore: 1:0 Pascal Thiede (14.), 2:0 Denis Neumann (22.), 3:0 David Bartel (23.), 4:0 Eddie Siebert (33.), 5:0 Christian Rosenkranz (45.), 5:1 Ben Döring (48.); Zuschauer: 158