Fußball-Landesklasse 1: Mit einem überzeugenden 5:0 (2:0) ging der SV Eintracht Salzwedel 09 I von Coach Tino Anacker aus dem Kräftemessen mit der SG Letzlingen / Potzehne vom Platz.

Salzwedel/MTU. Die 140 Besucher auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedler schlugen das Team aus Letzlingen / Potzehne mit 5:0 (2:0) deutlich.

Hishyar Wazar Hasan (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Letzlingen / Potzehne musste einmal Gelb hinnehmen (13.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Maximilian Eisert den Ball ins Netz.

SV Eintracht Salzwedel 09 I mit 2:0 vorne – Minute 36

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I musste jetzt zweimal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tino Anacker im gegnerischen Tor. Wazar Hasan traf gleich mehrmals – in Minute 49 und 57. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Wazar Hasan (Salzwedel) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 5:0 gingen die Salzwedler als Sieger vom Platz. In Spielminute 82 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SG Letzlingen / Potzehne

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Burdack, Riethmüller (77. Bertkow), Wulff (59. Horn), Müller (30. Stolz), Nowak, Eisert, Hentschel, Al Khelef, Wazar Hasan (84. Koch), Kreitz

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Mertens, Neumann (69. Klement), Mertens, Pape (75. Schwarz), Wiegmann, Schulze, Bock, Daries, Girmann, Krehl

Tore: 1:0 Hishyar Wazar Hasan (8.), 2:0 Maximilian Eisert (36.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (49.), 4:0 Hishyar Wazar Hasan (57.), 5:0 Hishyar Wazar Hasan (81.); Zuschauer: 140