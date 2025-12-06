Der SV Eintracht Salzwedel 09 I unter Leitung von Coach Tino Anacker feierte einen überlegenen Erfolg über die SG Letzlingen / Potzehne mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 140 Besuchern auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 geboten. Die Salzwedler setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Letzlingen / Potzehne durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Hishyar Wazar Hasan für Salzwedel traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne steckte einmal Gelb ein (13.). Die Salzwedler legten in der 36. Minute nach. Diesmal war Maximilian Eisert der Torschütze.

SV Eintracht Salzwedel 09 I führt nach 36 Minuten 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I kassierte jetzt zweimal Gelb. Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tino Anacker im gegnerischen Tor. Wazar Hasan traf gleich mehrmals – in Minute 49 und 57. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Wazar Hasan (Salzwedel) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 5:0 gingen die Salzwedler als Sieger vom Platz. In Spielminute 82 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SG Letzlingen / Potzehne

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Wulff (59. Horn), Burdack, Wazar Hasan (84. Koch), Müller (30. Stolz), Al Khelef, Kreitz, Hentschel, Riethmüller (77. Bertkow), Nowak, Eisert

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Schulze, Daries, Wiegmann, Mertens, Girmann, Bock, Mertens, Krehl, Pape (75. Schwarz), Neumann (69. Klement)

Tore: 1:0 Hishyar Wazar Hasan (8.), 2:0 Maximilian Eisert (36.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (49.), 4:0 Hishyar Wazar Hasan (57.), 5:0 Hishyar Wazar Hasan (81.); Zuschauer: 140