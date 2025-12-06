Der SV Eintracht Salzwedel 09 I unter Leitung von Trainer Tino Anacker feierte ein deutliches Ergebnis über die SG Letzlingen / Potzehne mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 140 Besuchern auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 geboten. Die Salzwedler setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Letzlingen / Potzehne durch.

Hishyar Wazar Hasan (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne steckte einmal Gelb ein (13.). Die Salzwedler waren aber noch längst nicht fertig: Neun Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Maximilian Eisert erzielt.

36. Minute: SV Eintracht Salzwedel 09 I mit 2:0 Vorsprung

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I musste jetzt zweimal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tino Anacker im gegnerischen Tor. Wazar Hasan traf gleich mehrmals – in Minute 49 und 57. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Wazar Hasan (Salzwedel) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 5:0 verließen die Salzwedler den Platz als Sieger. In Spielminute 82 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SG Letzlingen / Potzehne

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Hentschel, Kreitz, Eisert, Wazar Hasan (84. Koch), Burdack, Riethmüller (77. Bertkow), Müller (30. Stolz), Nowak, Al Khelef, Wulff (59. Horn)

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Neumann (69. Klement), Mertens, Bock, Schulze, Krehl, Pape (75. Schwarz), Daries, Wiegmann, Mertens, Girmann

Tore: 1:0 Hishyar Wazar Hasan (8.), 2:0 Maximilian Eisert (36.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (49.), 4:0 Hishyar Wazar Hasan (57.), 5:0 Hishyar Wazar Hasan (81.); Zuschauer: 140