Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 errangen Tino Anacker und sein Team SV Eintracht Salzwedel 09 I gegen die SG Letzlingen / Potzehne – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Salzwedel/MTU. Die 140 Besucher auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedler schlugen die Gäste aus Letzlingen / Potzehne mit 5:0 (2:0) deutlich.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Hishyar Wazar Hasan für Salzwedel traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SG Letzlingen / Potzehne kassierte einmal Gelb (13.). Die Salzwedler legten in der 36. Spielminute nach. Diesmal war Maximilian Eisert der Torschütze.

SV Eintracht Salzwedel 09 I mit 2:0 vorne – 36. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I steckte jetzt zweimal Gelb ein. Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tino Anacker im gegnerischen Tor. Wazar Hasan traf gleich mehrmals – in Minute 49 und 57. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Wazar Hasan, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu erweitern (81.). In Spielminute 82 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SG Letzlingen / Potzehne

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Kreitz, Wazar Hasan (84. Koch), Riethmüller (77. Bertkow), Al Khelef, Nowak, Wulff (59. Horn), Eisert, Burdack, Hentschel, Müller (30. Stolz)

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Schulze, Neumann (69. Klement), Girmann, Mertens, Wiegmann, Krehl, Bock, Pape (75. Schwarz), Daries, Mertens

Tore: 1:0 Hishyar Wazar Hasan (8.), 2:0 Maximilian Eisert (36.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (49.), 4:0 Hishyar Wazar Hasan (57.), 5:0 Hishyar Wazar Hasan (81.); Zuschauer: 140