Der SV Eintracht Salzwedel 09 I unter Leitung von Coach Tino Anacker feierte ein deutliches Ergebnis über den Kreveser SV mit einem 5:0 (5:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Salzwedel/MTU. Die 144 Besucher auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedler schlugen die Gäste aus Krevese mit 5:0 (5:0) deutlich.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Luca Nowak für Salzwedel traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I steckte einmal Gelb ein (17.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor – wieder durch Nowak (20.) erzielt wurde.

Doppelpack von Luca Nowak bringt SV Eintracht Salzwedel 09 I 2:0 in Führung – 20. Minute

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tino Anacker im gegnerischen Tor. Phil Friedrich Hentschel traf in Minute 29 und Philip Müller in Minute 34. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 12

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Maximilian Eisert den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (39.). Damit war der Erfolg der Salzwedler gesichert. In Spielminute 50 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Kreveser SV

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Wazar Hasan, Al Khelef, Galkowski (64. Gille), Hentschel, Burdack (46. Stolz), Eisert, Grabowski (75. Bertkow), Müller (63. Riethmüller), Nowak, Kreitz

Kreveser SV: Bergmann – Döring, Zimmermann, Kiebach, Thomsen, Bittner, Wolligandt, Engelfried, Riemann (89. Hanisch), Pieper (46. Präbke), Hannemann

Tore: 1:0 Luca Nowak (6.), 2:0 Luca Nowak (20.), 3:0 Phil Friedrich Hentschel (29.), 4:0 Philip Müller (34.), 5:0 Maximilian Eisert (39.); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: David Hoja, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 144