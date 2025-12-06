Fußball-Landesklasse 1: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der VfB 07 Klötze I von Coach Erik Marco Lehmann aus dem Kräftemessen mit dem SSV 80 Gardelegen II vom Platz.

Klötze/MTU. Die 45 Besucher des Geschwister-Scholl-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Klötzer schlugen die Gäste aus Gardelegen mit 4:0 (1:0) deutlich.

Philipp Homeier (VfB 07 Klötze I) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II steckte einmal Gelb ein (20.). Das zweite Tor konnten die Klötzer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Homeier den Ball ins Netz.

Doppelpack von Philipp Homeier bringt VfB 07 Klötze I 2:0 in Führung – Minute 56

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB 07 Klötze I steckte jetzt einmal Gelb ein. Der SSV 80 Gardelegen II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Stolle. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 64: Klötze traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Homeier ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Erik Marco Lehmann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (75.). Damit war der Triumph der Klötzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SSV 80 Gardelegen II

VfB 07 Klötze I: Reek – Wißwedel, Hetfleisch (75. Banse), Fuhrmann, Gase, P. Homeier, Lehmann (86. Maihack), Lange, P. Homeier, Mühl, Dannies

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Lenz, Kurpiers, Roitsch, Teßmer, Wannagat, Wulfänger, Lübke, Reiner, Peters, Bergener

Tore: 1:0 Philipp Homeier (6.), 2:0 Philipp Homeier (56.), 3:0 Philipp Homeier (64.), 4:0 Erik Marco Lehmann (75.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mattis Amft; Zuschauer: 45