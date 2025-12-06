Der VfB 07 Klötze I unter Leitung von Coach Erik Marco Lehmann feierte einen deutlichen Erfolg über den SSV 80 Gardelegen II mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Klötze/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans im Geschwister-Scholl-Stadion eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Klötzer gewannen deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Gardelegen.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Philipp Homeier das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II steckte einmal Gelb ein (20.). Die Klötzer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Wieder war Homeier der Torschütze (56.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB 07 Klötze I musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der SSV 80 Gardelegen II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Stolle. Der Siegeszug der Klötzer brach nicht ab. Minute 64: Klötze traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Homeier ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Erik Marco Lehmann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (75.). Damit war der Triumph der Klötzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SSV 80 Gardelegen II

VfB 07 Klötze I: Reek – Dannies, Mühl, Lehmann (86. Maihack), Wißwedel, Gase, Lange, Hetfleisch (75. Banse), P. Homeier, Fuhrmann, P. Homeier

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Roitsch, Reiner, Lenz, Kurpiers, Wannagat, Peters, Wulfänger, Teßmer, Lübke, Bergener

Tore: 1:0 Philipp Homeier (6.), 2:0 Philipp Homeier (56.), 3:0 Philipp Homeier (64.), 4:0 Erik Marco Lehmann (75.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mattis Amft; Zuschauer: 45