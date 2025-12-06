Fußball-Landesklasse 1: Mit einem überzeugenden 4:0 (1:0) ging der VfB 07 Klötze I von Trainer Erik Marco Lehmann aus dem Duell mit dem SSV 80 Gardelegen II vom Platz.

Klötze/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 45 Besuchern des Geschwister-Scholl-Stadions geboten. Die Klötzer waren den Gästen aus Gardelegen mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Philipp Homeier (VfB 07 Klötze I) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II steckte einmal Gelb ein (20.). Die Klötzer legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Homeier der Torschütze (56.).

56. Minute: VfB 07 Klötze I vorne dank zwei Treffern von Philipp Homeier – 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB 07 Klötze I steckte jetzt einmal Gelb ein. Der SSV 80 Gardelegen II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Stolle. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 64: Klötze traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Homeier ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Erik Marco Lehmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu erweitern (75.).

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SSV 80 Gardelegen II

VfB 07 Klötze I: Reek – Fuhrmann, Mühl, P. Homeier, Lange, Wißwedel, Hetfleisch (75. Banse), P. Homeier, Gase, Lehmann (86. Maihack), Dannies

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Peters, Teßmer, Kurpiers, Roitsch, Lenz, Wannagat, Wulfänger, Reiner, Bergener, Lübke

Tore: 1:0 Philipp Homeier (6.), 2:0 Philipp Homeier (56.), 3:0 Philipp Homeier (64.), 4:0 Erik Marco Lehmann (75.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mattis Amft; Zuschauer: 45