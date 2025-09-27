Der SV Eintracht Salzwedel 09 I unter Leitung von Trainer Gordon Krause feierte ein deutliches Ergebnis über den SV 51 Langenapel mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

4:0 – SV Eintracht Salzwedel 09 I in der Begegnung mit SV 51 Langenapel deutlich souverän

Salzwedel/MTU. Die 207 Besucher auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedler besiegten das Team aus Langenapel mit 4:0 (3:0) deutlich.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Luca Nowak das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Hishyar Wazar Hasan (33.) erzielt wurde.

SV Eintracht Salzwedel 09 I baut Vorsprung auf 2:0 aus – 33. Minute

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Minute 45.+1: Salzwedel traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Wazar Hasan ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Pause. Neun Minuten nach Anstoß gelang es Phil Friedrich Hentschel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu festigen (54.). In Spielminute 86 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein. Die Salzwedler sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SV 51 Langenapel

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Hentschel (66. Weißbach), Wazar Hasan (75. A. Müller), Nowak, Riethmüller (66. Grabowski), Kreitz, Galkowski, Stolz, P. Müller (86. Koch), Burdack, Wulff

SV 51 Langenapel: Schmidt – Steding (55. Atah), Roloff (46. Stolz), Roese, Meyer, Afanasew (46. Scheuner), Stappenbeck (77. Glaetzer), Neuling, Schulz, Peters, Bromann (84. Hahn)

Tore: 1:0 Luca Nowak (29.), 2:0 Hishyar Wazar Hasan (33.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (45.+1), 4:0 Phil Friedrich Hentschel (54.); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Jan Reinecke, Lutz Wiedt; Zuschauer: 207