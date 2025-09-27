Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 errangen Gordon Krause und sein Team SV Eintracht Salzwedel 09 I gegen den SV 51 Langenapel – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Salzwedel/MTU. Die 207 Besucher auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedler besiegten das Team aus Langenapel mit 4:0 (3:0) deutlich.

Es waren bereits 29 Minuten des Spiels vergangen, als Luca Nowak für Salzwedel traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Hishyar Wazar Hasan (33.) erzielt wurde.

SV Eintracht Salzwedel 09 I mit 2:0 vorne – Minute 33

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Minute 45.+1: Salzwedel traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Wazar Hasan ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Phil Friedrich Hentschel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (54.). Damit war der Erfolg der Salzwedler entschieden. In Spielminute 86 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein. Die Salzwedler sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SV 51 Langenapel

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Riethmüller (66. Grabowski), P. Müller (86. Koch), Nowak, Galkowski, Stolz, Wulff, Burdack, Hentschel (66. Weißbach), Wazar Hasan (75. A. Müller), Kreitz

SV 51 Langenapel: Schmidt – Peters, Bromann (84. Hahn), Schulz, Roloff (46. Stolz), Afanasew (46. Scheuner), Meyer, Neuling, Steding (55. Atah), Roese, Stappenbeck (77. Glaetzer)

Tore: 1:0 Luca Nowak (29.), 2:0 Hishyar Wazar Hasan (33.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (45.+1), 4:0 Phil Friedrich Hentschel (54.); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Jan Reinecke, Lutz Wiedt; Zuschauer: 207