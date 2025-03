Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 errangen Daniel Burkardt und sein Team SSV 80 Gardelegen II gegen den VfB 07 Klötze I – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Gardelegen/MTU. Die 90 Besucher des Stadions Rieselwiese haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Gardelegener besiegten das Team aus Klötze mit 4:0 (1:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Gardelegener (23.). Norman Lübke (SSV 80 Gardelegen II) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II steckte noch einmal Gelb ein (44.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Michel Bergener (52.) erzielt wurde.

Minute 52: SSV 80 Gardelegen II mit 2:0 Vorsprung

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der VfB 07 Klötze I steckte jetzt zweimal Gelb ein. Der Siegeszug der Gardelegener brach nicht ab. Minute 77: Gardelegen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Martin Gille ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

Am Ende der Partie sollte es dem SSV 80 Gardelegen II noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Jonah Matti Osmers den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (90.+2). Damit war der Erfolg der Gardelegener gesichert. Der SSV 80 Gardelegen II sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – VfB 07 Klötze I

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Giesecke, Bergener, Gille (83. Reiner), Steindorf, Wulfänger, N. Lübke (79. J. J. Lübke), Müller (62. Berezovskyi), Lemme, Osmers, Lenz (71. Hasanov)

VfB 07 Klötze I: Schulte – Wißwedel, Homeier, Mühl, Michel, Banse (79. Landmann), Mangrapp, Lange, Gase, Dannies (71. Strauß), Müller

Tore: 1:0 Norman Lübke (39.), 2:0 Michel Bergener (52.), 3:0 Martin Gille (77.), 4:0 Jonah Matti Osmers (90.+2); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Alexander Wesche, Marco Friedrich; Zuschauer: 90