Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 erzielten Daniel Burkardt und sein Team SSV 80 Gardelegen II gegen den VfB 07 Klötze I – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Gardelegen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 90 Besuchern des Stadions Rieselwiese geboten. Die Gardelegener waren den Gästen aus Klötze mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Gardelegener (23.). Norman Lübke (SSV 80 Gardelegen II) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male intervenieren. Der SSV 80 Gardelegen II steckte noch einmal Gelb ein (44.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Michel Bergener (52.) erzielt wurde.

SSV 80 Gardelegen II führt nach 52 Minuten 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der VfB 07 Klötze I kassierte jetzt zweimal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 77: Gardelegen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Martin Gille ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

Am Ende des Duells sollte es dem SSV 80 Gardelegen II noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Jonah Matti Osmers den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (90.+2). Damit war der Sieg der Gardelegener gesichert. Die Gardelegener haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – VfB 07 Klötze I

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Osmers, Müller (62. Berezovskyi), Gille (83. Reiner), Lemme, Bergener, N. Lübke (79. J. J. Lübke), Steindorf, Lenz (71. Hasanov), Giesecke, Wulfänger

VfB 07 Klötze I: Schulte – Homeier, Mangrapp, Dannies (71. Strauß), Mühl, Gase, Michel, Müller, Banse (79. Landmann), Wißwedel, Lange

Tore: 1:0 Norman Lübke (39.), 2:0 Michel Bergener (52.), 3:0 Martin Gille (77.), 4:0 Jonah Matti Osmers (90.+2); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Alexander Wesche, Marco Friedrich; Zuschauer: 90