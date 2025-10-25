Fußball-Landesklasse 1: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging der Kreveser SV von Trainer Robert Engelfried aus dem Kräftemessen mit dem SSV 80 Gardelegen II vom Platz.

4:0 – Kreveser SV in der Begegnung mit SSV 80 Gardelegen II deutlich souverän

Krevese/MTU. Die 61 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Kreveser besiegten die Gäste aus Gardelegen mit 4:0 (2:0) deutlich.

Schon kurz nach Anpfiff kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Christian Rosenkranz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Kreveser legten in der 28. Spielminute nach. Diesmal war Robert Engelfried der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Kreveser SV führt in Minute 28 mit 2:0

Der Siegeszug der Kreveser brach nicht ab. Minute 63: Krevese traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rudolph Paul Rosenkranz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SSV 80 Gardelegen II musste dreimal Gelb hinnehmen. Der Kreveser SV spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Robert Engelfried.

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Rosenkranz, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu erweitern (87.). Die Kreveser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – SSV 80 Gardelegen II

Kreveser SV: Bergmann – Kiebach, Rathke (76. Thiede), Thomsen, Zimmermann, Pieper, Engelfried (66. Riemann), Nitzsche (66. Präbke), Döring, C. Rosenkranz, R. P. Rosenkranz

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Goudou, Osmers (46. Lübke), Berezovskyi, Lenz (84. Majewski), Werner (90. Roitsch), Wulfänger, Giesecke, Peters, Liebelt (67. Reiner), Kurpiers

Tore: 1:0 Christian Rosenkranz (4.), 2:0 Robert Engelfried (28.), 3:0 Rudolph Paul Rosenkranz (63.), 4:0 Rudolph Paul Rosenkranz (87.); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Dmytro Sikulskyi; Zuschauer: 61