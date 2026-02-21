Fußball-Landesklasse 1: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der Burger BC 08 I von Coach Tim Kolzenburg aus dem Kräftemessen mit dem SV Eintracht Salzwedel 09 I vom Platz.

Burg/MTU. Die 103 Besucher des BBC 08 Parkstadions (Pl. 2) haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger besiegten das Team aus Salzwedel mit 4:0 (1:0) deutlich.

Erik Teege (Burger BC 08 I) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I kassierte zweimal Gelb (50.). Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tim Kolzenburg. Die Burger legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Luca Jannes Schulz der Torschütze (77.).

Burger BC 08 I führt nach 77 Minuten 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Burger BC 08 I musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 81: Burg traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

Nach wenigen Momenten gelang es Denis Neumann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu erweitern (83.).

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

Burger BC 08 I: Klötzer – Teege (56. Saage), Parpart (68. Schulz), Siebert, Schlitte, Kersten (56. Engel), Wehrmann (84. Rusche), Neumann, Thiede (84. Baas), Jürgen, Grisgraber

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Wazar Hasan, Müller, Eisert, Wulff, Gueta, Kummert, Hentschel, Krubert (82. Lemke), Ali, Krietsch

Tore: 1:0 Erik Teege (17.), 2:0 Luca Jannes Schulz (77.), 3:0 Luca Jannes Schulz (81.), 4:0 Denis Neumann (83.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Nils Lehmann, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 103