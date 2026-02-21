Fußball-Landesklasse 1: Mit einem überzeugenden 4:0 (1:0) ging der Burger BC 08 I von Coach Tim Kolzenburg aus dem Kräftemessen mit dem SV Eintracht Salzwedel 09 I vom Platz.

Burg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 103 Besuchern des BBC 08 Parkstadions (Pl. 2) geboten. Die Burger setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Salzwedel durch.

In Minute 17 schoss Erik Teege das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I kassierte zweimal Gelb (50.). Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tim Kolzenburg. In der zweiten Halbzeit setzte Burg noch einen drauf: In Minute 77 wurde das zweite Tor durch Luca Jannes Schulz erzielt.

Burger BC 08 I führt in Minute 77 mit 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Burger BC 08 I musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 81: Burg traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

Bereits zwei Minuten darauf konnte Denis Neumann (Burg) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 4:0 gingen die Burger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

Burger BC 08 I: Klötzer – Parpart (68. Schulz), Grisgraber, Schlitte, Neumann, Siebert, Wehrmann (84. Rusche), Teege (56. Saage), Jürgen, Kersten (56. Engel), Thiede (84. Baas)

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Krietsch, Hentschel, Ali, Krubert (82. Lemke), Eisert, Wazar Hasan, Müller, Wulff, Kummert, Gueta

Tore: 1:0 Erik Teege (17.), 2:0 Luca Jannes Schulz (77.), 3:0 Luca Jannes Schulz (81.), 4:0 Denis Neumann (83.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Nils Lehmann, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 103