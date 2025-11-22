Fußball-Landesklasse 1: Am vergangenen Samstag war der Möringer Sportverein gegenüber dem TSV Brettin/Roßdorf I machtlos und wurde 3:6 (1:1) besiegt.

Stendal/MTU. Der Möringer Sportverein und der TSV Brettin/Roßdorf I haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 3:6 (1:1).

Philip Lauck traf für den Möringer Sportverein e.V. in Minute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Möringerer konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Toni Laurin Wicke der Torschütze (22.).

22. Minute Möringer Sportverein gleichauf mit TSV Brettin/Roßdorf I – 1:1

Spielstand 1:1. Das Brettiner Team konnte weiter vorlegen und erkämpfte sich die Führung. Jeremy Papke schoss und traf in der 51. Spielminute zum zweiten Mal, gefolgt von Toni Laurin Wicke (69.). Die Möringerer blieben ihnen auf den Fersen. Paul Schönburg versenkte den Ball in der 74. Minute. Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Brettiner aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Hagen Büttner verschaffte seinem Team drei weitere Tore (80., 81., 87.). Spielstand 6:2 für den TSV Brettin/Roßdorf I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 12

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Chris Rosentreter den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Möringerer aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – TSV Brettin/Roßdorf I

Möringer Sportverein: Bauer – Bannier, Eggert (67. Prüfer), Schönburg, Mayer (46. Bünnig), Lauck, Berr (32. Wendt), Hutsu, Kuschmider, Rosentreter, Kumpe

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Dauter, Tepper, Helm, Kniesche, Wicke (83. Harzendorf), Schmahl (88. Matthäus), Müller, Papke (62. Büttner), Lindemann, Feuerherdt

Tore: 1:0 Philip Lauck (17.), 1:1 Toni Laurin Wicke (22.), 1:2 Jeremy Papke (51.), 1:3 Toni Laurin Wicke (69.), 2:3 Paul Schönburg (74.), 2:4 Hagen Büttner (80.), 2:5 Gianni Schmahl (81.), 2:6 Hagen Büttner (87.), 3:6 Chris Rosentreter (89.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Willi Böhme, Marcel Progan; Zuschauer: 81