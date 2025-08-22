Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erreichte der Gastgeber Möringer Sportverein gegen den TuS Wahrburg ein 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Stendal/MTU. Der Möringer Sportverein und der TuS Wahrburg haben sich am Freitag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (1:1).

In Minute 22 schoss Tom Salemski das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Stendaler konterten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor des Spiels. Diesmal war Paul Schönburg der Torschütze.

1:1 für Möringer Sportverein und TuS Wahrburg – Minute 45+4

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Patrick Huch/Möringer (54.), gefolgt von Tobias Heyder (TuS Wahrburg) in Minute 57 und Philip Lauck (Möringer Sportverein) in Minute 86. Spielstand 3:2 für den Möringer Sportverein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Richardt Klipp den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Stendaler Team erzielte (88.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS Wahrburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der Möringer Sportverein rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – TuS Wahrburg

Möringer Sportverein: Bauer – Siegert, Kumpe, Lauck, Hutsu, Huch (77. F. M. Köppe), Rosentreter (62. Mayer), M. Köppe, Schilling, Bünnig, Schönburg

TuS Wahrburg: Schmidt (46. Henschel) – Radelhof, Salemski (80. Schulz), Burghard, Schlegel (90. Schreiber), Leppin (54. Klipp), Heyder, Wennrich, Assmann, Weikert (46. Rieke), Schnee

Tore: 0:1 Tom Salemski (22.), 1:1 Paul Schönburg (45.+4), 2:1 Patrick Huch (54.), 2:2 Tobias Heyder (57.), 3:2 Philip Lauck (86.), 3:3 Richardt Klipp (88.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Alexander Zelosko, Julian Helbig; Zuschauer: 183