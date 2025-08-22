Ein 3:3 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Möringer Sportverein und TuS Wahrburg am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

Stendal/MTU. Am Freitag haben sich der Möringer Sportverein und der TuS Wahrburg ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (1:1).

Tom Salemski (TuS Wahrburg) netzte 22 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Paul Schönburg den Ball ins Netz.

Möringer Sportverein Kopf an Kopf mit TuS Wahrburg – 1:1 in Minute 45+4

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Patrick Huch/Möringer (54.), gefolgt von Tobias Heyder (TuS Wahrburg) in Minute 57 und Philip Lauck (Möringer Sportverein) in Minute 86. Spielstand 3:2 für den Möringer Sportverein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Richardt Klipp den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Stendaler Team erzielte (88.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS Wahrburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Möringerer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – TuS Wahrburg

Möringer Sportverein: Bauer – Hutsu, Siegert, M. Köppe, Lauck, Bünnig, Schönburg, Kumpe, Rosentreter (62. Mayer), Schilling, Huch (77. F. M. Köppe)

TuS Wahrburg: Schmidt (46. Henschel) – Schnee, Leppin (54. Klipp), Assmann, Schlegel (90. Schreiber), Radelhof, Salemski (80. Schulz), Heyder, Burghard, Weikert (46. Rieke), Wennrich

Tore: 0:1 Tom Salemski (22.), 1:1 Paul Schönburg (45.+4), 2:1 Patrick Huch (54.), 2:2 Tobias Heyder (57.), 3:2 Philip Lauck (86.), 3:3 Richardt Klipp (88.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Alexander Zelosko, Julian Helbig; Zuschauer: 183