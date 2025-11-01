Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der 1. FC Lok Stendal II vor 96 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:0)-Erfolg gegen den Möringer Sportverein freuen.

Stendal/MTU. Die 96 Besucher auf dem Sportplatz Osterburger Straße haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler besiegten das Team aus Möringer mit 3:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Jan Reinecke (Seehausen) eine Gelbe Karte an die Stendaler (34.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es düster aus. Doch dann schoss Elias-Rene Friedebold das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (68.). Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der Möringer Sportverein kassierte jetzt dreimal Gelb (70.). Das zweite Tor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Carl Klautzsch den Ball ins Netz.

1. FC Lok Stendal II führt in Minute 85 mit 2:0

Es sah nicht gut aus für Möringer. Aber dann musste der 1. FC Lok Stendal II auch mal einstecken. Torwart Artem Meichuk konnte den Ball von Marvin Bade nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Jasin Barrie den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (90.+2). Damit war der Triumph der Stendaler entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Möringer Sportverein

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – F. Handge, Matiiv, Becker, Frötschner, Barrie, Klautzsch, O. Handge (60. Mohamed), Schulze, Friedebold, Borkenhagen (80. Schreiber)

Möringer Sportverein: Wittrien – Hutsu, Schönburg, Schilling (62. Bade), Mayer (89. Kuschmider), Lauck, Eggert, Rosentreter, Dzierma (89. Drawehn), Wendt, Kumpe

Tore: 1:0 Elias-Rene Friedebold (68.), 2:0 Carl Klautzsch (85.), 2:1 Marvin Bade (87.), 3:1 Jasin Barrie (90.+2); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 96