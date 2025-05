Klötze/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der VfB 07 Klötze I nach einem deutlichen Rückstand den SV Liesten mit einem 3:1 (0:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Florian Quaaßdorff (Stendal) eine Gelbe Karte an die Klötzer (37.). Mathis Beutel (SV Liesten) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 38, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Salzwedler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Paul Homeier der Torschütze (57.).

1:1 im Duell zwischen VfB 07 Klötze I und SV Liesten – 57. Minute

Unentschieden. Klötzes Rene Mangrapp konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 22

In Minute 65 fiel der finale Treffer der Partie. 20 Minuten nach Anpfiff gelang es Marius Mühl, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (65.). Der VfB 07 Klötze I hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Liesten

VfB 07 Klötze I: Reek – Gase, Sticherling, Mangrapp, Lange, Gose (82. Landmann), Maihack (82. Strauß), P. Homeier (65. Banse), Mühl, P. Homeier, Wißwedel

SV Liesten: Lüdtke – Makowka, Subke, Beutel, Beck, Glameyer, Mateev, Gehrke, Bastian, Zurleit

Tore: 0:1 Mathis Beutel (38.), 1:1 Paul Homeier (57.), 2:1 Rene Mangrapp (59.), 3:1 Marius Mühl (65.); Schiedsrichter: Florian Quaaßdorff (Stendal); Assistenten: Bernd Manecke, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 50