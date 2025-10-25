Dem TSV Brettin/Roßdorf I glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SV Eintracht Salzwedel 09 I mit 3:1 (0:0) zu besiegen. 80 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Brettin/MTU. Brettin/Roßdorf – Salzwedel: Nachdem der TSV Brettin/Roßdorf I an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Gäste (53.). Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Brettiner Gastgeber bereit: Nach 53 torlosen Minuten, die zweite Spielhälfte war gerade neun Minuten im Gange, da lenkte Justin Pascal Feuerherdt den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Salzwedlern unerwartet die Führung (54.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Jeremy Feuerherdt (67.) erzielt wurde.

1:1 für TSV Brettin/Roßdorf I und SV Eintracht Salzwedel 09 I – 67. Minute

Unentschieden. Brettin/Roßdorfs Laurens Lindemann konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I steckte noch einmal Gelb ein.

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Lukas Matthäus den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (80.). Damit war der Triumph der Brettiner entschieden. Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Brettiner sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – J. P. Feuerherdt, Dauter, Tepper, Helm (48. J. C. Papke), J. Feuerherdt, Lindemann, Müller, Schmahl (88. Harzendorf), Kniesche, J. Papke (61. Matthäus)

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Galkowski, Heubach, Al Khelef, Hentschel (69. Müller), Weißbach (46. Horn), Eisert, Wazar Hasan (69. Gueta), Wulff, Grabowski, Nowak

Tore: 0:1 Justin Pascal Feuerherdt (54.), 1:1 Jeremy Feuerherdt (67.), 2:1 Laurens Lindemann (76.), 3:1 Lukas Matthäus (80.); Zuschauer: 80