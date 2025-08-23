Dem TSV Brettin/Roßdorf I gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den Kreveser SV mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 110 Zuschauer waren live dabei.

Brettin/MTU. Die 110 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Brettiner besiegten die Gäste aus Krevese mit 3:0 (1:0) souverän.

Laurens Lindemann (TSV Brettin/Roßdorf I) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Brettiner legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Gianni Schmahl der Torschütze (63.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

63. Minute: TSV Brettin/Roßdorf I führt mit zwei Toren

Das finale Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Halbzeitpause, als Maximilian Müller den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (71.). Damit war der Erfolg der Brettiner entschieden. Die Gegner vom Kreveser SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Brettiner sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Kreveser SV

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Müller, Weinheimer, Dauter, Tepper, J. Papke (62. Harzendorf), L. Lindemann (58. Zander), L. Lindemann (75. J. C. Papke), Feuerherdt, Kniesche, Schmahl (87. Gronwald)

Kreveser SV: Diezel – Nölle, Präbke, Bergmann, Hannemann, Nitzsche, Rathke, Pieper, Wolligandt, Zimmermann, Pieper

Tore: 1:0 Laurens Lindemann (42.), 2:0 Gianni Schmahl (63.), 3:0 Maximilian Müller (71.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Tim Polten; Zuschauer: 110