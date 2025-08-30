Dem SV Medizin Uchtspringe gelang es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den Rossauer SV mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 79 Zuschauer waren live dabei.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 79 Besuchern der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe geboten. Die Uchtspringer setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Rossau durch.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Spieler Nummer 21 das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Uchtspringer legten in der 45. Minute nach. Diesmal war Michael Adam der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

SV Medizin Uchtspringe baut Vorsprung auf 2:0 aus – 45. Minute

In der Nachspielzeit nutzte der SV Medizin Uchtspringe noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Manuel Stoppa (Uchtspringe) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:0 gingen die Uchtspringer als Sieger vom Platz. In Spielminute 94 handelte sich der SV Medizin Uchtspringe noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Medizin Uchtspringe hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Rossauer SV

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Kölsch (71. Nabizade), Pagels, Adam, Stoppa, Staykovski, Schadow, Klukas (90. Wojahn), Rostomyan (80. Wiemann), Gerhardt (66. Lübke)

Rossauer SV: Benecke – Elling, Hannemann, Baik, Wilhelm, Brünicke (87. Worsch), Noack, Henel, Rieger, Ziems, Nowack

Tore: 1:0 (29.), 2:0 Michael Adam (45.), 3:0 Manuel Stoppa (90.+2); Schiedsrichter: Mayk Kopecki (Rochau); Assistenten: Fabian Kopecki, Julia Kopecki; Zuschauer: 79