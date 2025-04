Am 18. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der 1. FC Lok Stendal II vor 60 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Viktoria Uenglingen freuen.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern auf dem Sportplatz Osterburger Straße geboten. Die Stendaler waren den Gästen aus Uenglingen mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Lasse-Bo Lange traf für den 1. FC Lok Stendal II in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Stendaler legten in der 42. Spielminute nach. Diesmal war Justin Kliche der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 18

1. FC Lok Stendal II baut Vorsprung auf 2:0 aus – 42. Minute

Der letzte Treffer fiel kurz nach dem Seitenwechsel. Acht Minuten nach Anpfiff gelang es Amadou Sall, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der 1. FC Lok Stendal II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Viktoria Uenglingen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Viktoria Uenglingen

1. FC Lok Stendal II: Radomski – Kliche, Friedebold, Frötschner, Barrie (46. Mohamed), Schreiber, Sall (55. Becker), Schulze, Lange (66. Kusch), Grigo (27. Borkenhagen), Elsner

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Pfeiffer, Jandt, Hunnius, Liestmann, Paulsen (68. Kreisel), Müller-Bollenhagen, Hunnius, Hesse, Arndt (57. Hunnius), Ahrendt (68. Komrowski)

Tore: 1:0 Lasse-Bo Lange (12.), 2:0 Justin Kliche (42.), 3:0 Amadou Sall (53.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Cedric Kahl; Zuschauer: 60