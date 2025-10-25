Dem VfB 07 Klötze I gelang es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den 1. FC Lok Stendal II mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 96 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Klötze/MTU. Die 96 Besucher des Geschwister-Scholl-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Klötzer schlugen das Team aus Stendal mit 3:0 (2:0) souverän.

Gleich nach Anpfiff kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Philipp Homeier das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Jannik Banse den Ball ins Netz (16.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

VfB 07 Klötze I baut Vorsprung auf 2:0 aus – 16. Minute

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Maurice Dannies wurde für Marko Wißwedel eingesetzt und Lucas Kleinecke für Timm Müller. Auf der Gastseite räumten Justin Kliche für Mohamed Amin Mohamed und Mattes Schreiber für Max Constantin Frötschner den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 78 fiel der finale Treffer der Partie. 33 Minuten nach der Pause gelang es Lucas Kleinecke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (78.).

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – 1. FC Lok Stendal II

VfB 07 Klötze I: Reek – Müller (46. Kleinecke), Lehmann, Gase, Banse (83. Strauß), P. Homeier (89. Wernecke), Fuhrmann, Lange, Maihack (65. P. Homeier), Wißwedel (46. M. Dannies), P. Dannies

1. FC Lok Stendal II: Günther – Barrie, Dzhurylo, Schreiber (65. Frötschner), Kovalov, Borkenhagen (70. Schulze), Elsner (82. Handge), Handge, Kliche (46. Mohamed), Friedebold, Becker (80. Henning)

Tore: 1:0 Philipp Homeier (7.), 2:0 Jannik Banse (16.), 3:0 Lucas Kleinecke (78.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 96