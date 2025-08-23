Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der TSV Brettin/Roßdorf I vor 110 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den Kreveser SV freuen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Frank Papke, als Laurens Lindemann für Brettin/Roßdorf traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Brettiner legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Gianni Schmahl der Torschütze (63.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Das finale Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Halbzeitpause, als Maximilian Müller den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (71.). Damit war der Triumph der Brettiner gesichert. Die Gegner vom Kreveser SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Brettin/Roßdorf I rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Kreveser SV

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Müller, Kniesche, Weinheimer, Dauter, Schmahl (87. Gronwald), Tepper, L. Lindemann (75. J. C. Papke), J. Papke (62. Harzendorf), Feuerherdt, L. Lindemann (58. Zander)

Kreveser SV: Diezel – Präbke, Pieper, Rathke, Hannemann, Nitzsche, Zimmermann, Bergmann, Pieper, Nölle, Wolligandt

Tore: 1:0 Laurens Lindemann (42.), 2:0 Gianni Schmahl (63.), 3:0 Maximilian Müller (71.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Tim Polten; Zuschauer: 110