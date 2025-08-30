Der SV Medizin Uchtspringe erzielte am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 79 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den Rossauer SV.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 79 Besuchern der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe geboten. Die Uchtspringer waren den Gästen aus Rossau mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Spieler Nummer 21 (SV Medizin Uchtspringe) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Uchtspringer waren aber noch nicht fertig: In Minute 45 wurde ein weiteres Tor durch Michael Adam erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

SV Medizin Uchtspringe liegt in Minute 45 2:0 vorn

In der Nachspielzeit nutzte der SV Medizin Uchtspringe noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Manuel Stoppa (Uchtspringe) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:0 gingen die Uchtspringer als Sieger vom Platz. In Spielminute 94 handelte sich der SV Medizin Uchtspringe noch eine Gelbe Karte ein. Die Uchtspringer sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Rossauer SV

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Stoppa, Rostomyan (80. Wiemann), Schadow, Adam, Pagels, Klukas (90. Wojahn), Gerhardt (66. Lübke), Staykovski, Kölsch (71. Nabizade)

Rossauer SV: Benecke – Elling, Rieger, Nowack, Noack, Henel, Baik, Hannemann, Ziems, Wilhelm, Brünicke (87. Worsch)

Tore: 1:0 (29.), 2:0 Michael Adam (45.), 3:0 Manuel Stoppa (90.+2); Schiedsrichter: Mayk Kopecki (Rochau); Assistenten: Fabian Kopecki, Julia Kopecki; Zuschauer: 79